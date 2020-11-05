Алена Бабенко рассказала о передозировке страхом в обществе из-за COVID-19

Москва, 5 ноября. Российская актриса театра, кино и телевидения, заслуженная артистка РФ Алена Бабенко рассказала ФАН, как вылечилась от коронавируса.

«Я, слава богу, чувствую себя хорошо, лечение прошло успешно, — поделилась артистка. — Выполняла все предписания врача — и вылечилась».

При этом Бабенко дала совет тем, кто опасается новой коронавирусной инфекции.

«Главное — не надо расстраиваться, пугаться, бояться и сразу «умирать», — порекомендовала Бабенко. — Потому что я считаю, что у нас «передоз» с этими страхами, которых на самом деле не существует. Верьте в силу своей иммунной системы. Она у нас очень сильная. А страх ее убивает, вот и все».

Такой совет артистка дала всем, кто не верит в коронавирус. При этом в разговоре с корреспондентом ФАН Бабенко призналась, что и сама не особенно уверена в опасности этой болезни.

Ранее стало известно, что практически одновременно COVID-19 заразились три участницы шоу «Танцы со звездами» — актрисы Алена Бабенко и Дарья Мороз, а также телеведущая Мария Ивакова.