Ученые назвали продукты, которые нельзя запивать кофе

Москва, 5 ноября. Ученые назвали несколько продуктов, которые не рекомендуется запивать кофе, поскольку это наносит сильный удар по организму человека.

Как пояснили специалисты, такие вкусовые привычки могут послужить своеобразным «пусковым механизмом» для развития патологий. К несовместимым продуктам относятся жирные блюда. Дело в том, что в таком случае возможен резкий скачок уровня сахара в крови — глюкоза повышается в два раза больше, чем обычно. В результате обостряются риски появления сахарного диабета второго типа.

Также риск повышения глюкозы может наблюдаться в течение некоторого времени после употребления вредной пищи и повышаться на 65%, если в течение нескольких часов выпить кофе. Об этом сообщает издание oane.ws.

Диетологи отметили, что не рекомендуется запивать бодрящим напитком жареную картошку, сладости или гамбургеры.

Напомним, ранее врачи рассказали о пользе семян чиа для кожи, волос и сердца. Как выяснилось, в них содержатся жирные кислоты омега-3 и омега-6. По этой причине использование продукта может продлить молодость кожи, а также защитить ее от ультрафиолетовых лучей и увлажнить.