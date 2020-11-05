Ирина Алферова возмутилась запретами из-за COVID-19

Москва, 5 ноября. Знаменитая российская актриса Ирина Алферова считает неправильным, когда взрослым людям запрещают общение в условиях пандемии коронавируса, маскируя это заботой об их здоровье. При этом она призналась, что ее саму COVID-19 обошел стороной.

«Я жива и здорова, только что выпустила премьеру, — поделилась с ФАН артистка. — С молодым, очень талантливым режиссером, с хорошими артистами. Думаю, для зрителя этот спектакль будет теплым и развлекательным, хотя он про Толстого с точки зрения Софьи Андреевны. У меня много работы, репетирую еще один спектакль. Работаю, жива-здорова и счастлива».

На вопрос о том, как она пережила пандемию коронавируса, Алферова ответила, что ни она, ни ее круг общения с COVID-19 не сталкивались.

«Я не сталкивалась с этим заболеванием. Но когда я вижу, как что-то запрещают, меня это бесконечно возмущает. У нас в театре заболела именно молодежь. А люди в возрасте, среднего возраста — не болели», — сказала она.

Алферова добавила, что взрослому человеку не стоит что-либо запрещать, маскируя это заботой. Ведь, по ее утверждению, у каждого — своя голова на плечах, и он сам разберется, как ему жить. Актриса подчеркнула, что людям необходимо общение, от которого во время пандемии предостерегают.

«Как-то разберемся сами, — отрезала артистка. — В конце концов, лучше умереть на людях, чем в одиночестве».

Говоря о планах на новогодние каникулы, Алферова отметила, что пока не думала об этом.

«Как строить планы на Новый год, когда все везде закрыто? — грустно рассмеялась артистка. — 31 декабря у меня спектакль в театре, это традиция уже».

Она добавила, что сам праздник, скорее всего, отметит вдвоем с мужем, без особого размаха.

«Я вообще этого не понимаю, — призналась артистка, — все что-то закупают, готовят… это ужас! Все худеют почему-то к Новому году еще…»

Алферова добавила, что, напротив, любит, когда на новогоднем столе есть хлеб, сыр, фрукты и шампанское.

«Чтобы всего было мало, вкусно и без особой готовки, — поделилась Алферова с ФАН. — Поэтому нам с мужем хорошо и вдвоем».

В заключении Алферова призналась, что у нее очень много близких и родных людей, поэтому о себе ей думать как-то некогда.

По данным на 4 ноября, новым коронавирусом в России за сутки заболело еще 19 768 человек, а общая цифра заразившихся составляет 1 693 454 человека в 85 регионах страны. За время пандемии в нашей стране выздоровел 1 266 931 человек, зафиксировано 29 217 летальных исходов.