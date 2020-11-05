Число жертв ДТП с автобусом в Новгороде увеличилось до двух

Великий Новгород, 5 ноября. В результате столкновения рейсового автобуса со зданием университета в Великом Новгороде погибло 2 человека, сообщили экстренные службы.

По информации регионального ГУ МЧС в аварии пострадали 10 человек. 8 из них на данный момент доставлены в городские медучреждения. Еще 16 пассажиров покинули место происшествия самостоятельно.

«На месте работают сотрудники ГИБДД, СК РФ, представители администрации региона. Всего к ликвидации происшествия привлечено 45 человек и 15 ед. техники, в том числе от МЧС России 14 человек и 4 ед. техники», — говорится в сообщении экстренных служб.

На данный момент известно, что рейсовый «ЛиАЗ» маршрута №9 врезался в здание университета. Причины ДТП пока не установлены. В момент аварии в транспортном средстве находились 26 человек.