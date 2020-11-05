День 39-й: Карабах и Азербайджан начали битву за Шушу, путь на Лачин закрыт

Буквально пару дней понадобилось азербайджанским войскам, чтобы стянуть некоторое количество резервов под Шушу и начать операцию по блокированию города. На этом фоне ожесточенные бои развернулись возле поселка Красный Базар, захват которого позволит Азербайджану как начать переброску тяжелой бронетехники к Шуше, так и блокировать сообщение с Мартуни.

Оперативная обстановка

Судя по всему, за последние два дня Азербайджан поднакопил сил на горнолесном плато к югу от Шуши, провел разведку боем у пригородов и теперь приступил к реализации замысла если не захвата, то по окружению города точно. Стоит понимать, что численность этих сил не превышает двух-трех батальонов, плюс количество бронетехники минимально из-за труднодоступности передовых подразделений. При этом никуда не делась поддержка с воздуха и дальнобойная реактивная артиллерия, о чем ежедневно сообщают российские военкоры из Шуши. Тем не менее, у армянской стороны ситуация тоже не лучше — личного состава не хватает, к тому же он растянут по линии фронта, количество бронетехники и артиллерии тоже сокращается из-за действий ударных БЛА.

В этих условиях командование ВС Азербайджана, как и предполагалось, действиями отдельных штурмовых групп активизировало наступательные действия к юго-западу от Шуши и в районе Красного Базара.

Армянской стороне нехотя пришлось признать небезопасность трассы Горис-Степанакерт-Шуша и закрыть ее для передвижения, однако, как показывает практика, в действительности ситуация может быть хуже. Азербайджанская ДРГ была отмечена в районе села Каринтак и, по некоторым сведениям, контроль установлен на участке трассы до села Туршсу.

A Recent Report by War Gonzo: ‘⚡️ЭКСКЛЮЗИВ⚡️ВС Азербайджана накапливают силу для атаки на село Каринтак⚡️’ suggests heavy fighting near the village of Dashaltı (Karintak) just outside Shusha. pic.twitter.com/6ZdstMam99 — Raphael Rahman (@RaphaelRahman) November 3, 2020

Для противодействия ДРГ и рейдовым отрядам, действующим возле Шуши, армянская сторона даже придумала отдельную операцию под названием «Гербагер-2020» («Умри и попади в ад»).

Операция "Гербагер-2020" и другие новости с фронта (видео)

Военная операция по уничтожению отрядов ВС Азербайджана и иностранных наемников на смежной с городом Шуши территорией названа "Гербагер-2020" (Умри и попади в ад). "Друзья,…

Подробнее на https://t.co/wVi7Jwb3OH pic.twitter.com/pC7CuvJfS2 — ИЦ "Еркрамас" (@Yerkramas) November 4, 2020

Более упорное сопротивление оказывает армия Карабаха возле Красного Базара — Азербайджан всеми силами рвется перекрыть дорогу на Мартуни, но об успехах сторон на этом участке фронта пока не сообщалось.

Интересная информация поступает с севера, где азербайджанские подразделения якобы перешли в наступление и смогли выйти к Сарсангскому водохранилищу, бои идут возле сел Хейвали и Умудлу. Кроме того, фиксируются попытки азербайджанских войск пройти через Мровдагский хребет и выйти на Кельбаджар. Если где-то оборона армии Карабаха дрогнет, то это будет конец уже всем коммуникациям с Арменией.

На юге армия Карабаха продолжает удерживать позиции к югу от Лачина, периодически сообщая об уничтожении бронетехники противника. Однако, как видится, здесь Азербайджан скорее всего имитирует наступление, чтобы оттянуть армянские резервы.

Вместе с тем, армия Карабаха на данном направлении старается не дать азербайджанской стороне развернуть тыловые подразделения и постоянно забрасывает свои диверсионно-разведывательные группы, используя территорию Армении, что мешает командованию 2-го корпуса организовать стабильную переброску подкреплений.

Минобороны Азербайджана заявляет о пресечении попытки проникновения ДРГ с территории Армении на Зангиланском направлении фронта 4 ноября. — Nigroll (@nigroll) November 4, 2020

Международная обстановка

По теме Нагорного Карабаха в очередной раз высказался Владимир Путин, который считает, что ситуацию можно было бы урегулировать мирным путем. При этом президент России отметил, что «РФ находится в контакте с Арменией и Азербайджаном по Карабаху, надеется, что удастся добиться результатов, которые бы устроили всех».

Нагорный Карабах: Путин пытается помирить Баку и Ереван

Как сообщила пресс-служба президента России, 1 ноября и 2 ноября состоялись телефонные разговоры Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и…

Подробнее на https://t.co/EDQpuDSCbt pic.twitter.com/Cws6B8piUy — ИЦ "Еркрамас" (@Yerkramas) November 4, 2020

В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку приближается к восстановлению территориальной целостности страны, однако «готов остановить войну в Карабахе, но для этого Ереван должен взять обязательство по выводу войск». Говоря о компромиссах, Алиев отметил, что таковым для Армении должно быть «полное освобождение всех оккупированных территорий в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и исполнением их основных принципов».

Алиев заявил о готовности остановить войну в Карабахе https://t.co/DkMykj6r5P



Попались они, Алиев и Эрдоган - заговор против России раскрыт. Сирийские террористы сдаются в плен, пакистанские вояки бегают. Израильские дроны не помогают. — BAH (@Voski7) November 4, 2020

При этом глава Азербайджана снова процитировал «Казанскую формулу», заявив, что в начале должны быть освобождены пять районов, а затем два, но напомнил, что Баку в одностороннем порядке уже освободил четыре района.

Проазербайджанской точки зрения продолжает придерживаться Иран. Президент страны Хасан Рухани на заседании Кабмина заявил, что «обеспечение территориальной целостности — право азербайджанского народа», а также что Тегеран не хочет изменений географических границ.

Роухани заявил о недопустимости присутствия террористов у границ Ирана https://t.co/vusUP2vOSN — ACHTUNG PARTISANEN (@EuropeanFront) November 4, 2020

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 4 ноября выступил на 130-й онлайн-сессии Комитета министров Совета Европы, где призвал принять меры для доступа организации в зоны конфликта в Карабахе и представил свидетельства последствий «широкомасштабной агрессии Азербайджана против Арцаха».

МИД Армении призвал Совет Европы принять меры для доступа организации в зоны конфликта в Карабахе

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян 4 ноября принял участие и выступил на 130-й онлайн-сессии Комитета министров СЕ. Об этом сообщает…

Подробнее на https://t.co/gHiRCxvbxG pic.twitter.com/0jZG2ghigL — ИЦ "Еркрамас" (@Yerkramas) November 4, 2020

Из достижений армянской диаспоры за рубежом — американская компания Trimble Navigation прекратила продажи GPS-приемников для турецких беспилотников «Байрактар», о чем сообщил Армянский национальный комитет США. Однако это вряд ли хоть как-то серьезно повлияет на производство.

Trimble Navigation discontinues supply of components for Turkish Bayaktar drones https://t.co/KeCGMsbYzq via @armradio pic.twitter.com/K9c4wOUvji — Armenia ???????? (@Armenia_Better) November 4, 2020

Подытоживая день стоит отметить, что командование азербайджанской группировки, как и прогнозировалось, действительно пытается организовать решительное наступление на Шушу, однако пока явно не имеет достаточных сил для достижения своих целей. На фоне сообщений, что в подразделения армии Нагорного Карабаха начали поступать свои ударные беспилотники и улучшилось целеуказание для артиллерии, у защитников Шуши есть все шансы выстоять до конца недели, а затем выгодно использовать для себя ухудшение погодных условий.

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