День 39-й: Карабах и Азербайджан начали битву за Шушу, путь на Лачин закрыт

Буквально пару дней понадобилось азербайджанским войскам, чтобы стянуть некоторое количество резервов под Шушу и начать операцию по блокированию города. На этом фоне ожесточенные бои развернулись возле поселка Красный Базар, захват которого позволит Азербайджану как начать переброску тяжелой бронетехники к Шуше, так и блокировать сообщение с Мартуни.

Судя по всему, за последние два дня Азербайджан поднакопил сил на горнолесном плато к югу от Шуши, провел разведку боем у пригородов и теперь приступил к реализации замысла если не захвата, то по окружению города точно. Стоит понимать, что численность этих сил не превышает двух-трех батальонов, плюс количество бронетехники минимально из-за труднодоступности передовых подразделений. При этом никуда не делась поддержка с воздуха и дальнобойная реактивная артиллерия, о чем ежедневно сообщают российские военкоры из Шуши. Тем не менее, у армянской стороны ситуация тоже не лучше — личного состава не хватает, к тому же он растянут по линии фронта, количество бронетехники и артиллерии тоже сокращается из-за действий ударных БЛА.

В этих условиях командование ВС Азербайджана, как и предполагалось, действиями отдельных штурмовых групп активизировало наступательные действия к юго-западу от Шуши и в районе Красного Базара.

Армянской стороне нехотя пришлось признать небезопасность трассы Горис-Степанакерт-Шуша и закрыть ее для передвижения, однако, как показывает практика, в действительности ситуация может быть хуже. Азербайджанская ДРГ была отмечена в районе села Каринтак и, по некоторым сведениям, контроль установлен на участке трассы до села Туршсу.

