Террористы обстреляли провинции Идлиб, Алеппо, Латакия и Хама в Сирии

Дамаск, 4 ноября. Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии продолжают регистрировать новые обстрелы населенных пунктов со стороны террористов.

По информации заместителя руководителя ЦПВС, контр-адмирала Александра Гринкевича, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 30 обстрелов, совершенных со стороны террористической организации «Джебхат ан-Нусра1 (запрещена на территории РФ).

«Из них в провинции Идлиб – 19 обстрелов, в провинции Алеппо– 1 обстрел, в провинции Латакия – 7 обстрелов, в провинции Хама – 3 обстрела. Российский центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», — говорится в сообщении ЦПВС.

Вместе с тем, представителями ЦПВС за последние сутки было проведено две гуманитарные акции в провинциях Дамаск и Идлиб. В ходе них местному населению было выдано 880 продовольственных наборов общим весом в 5,3 тонны. Также было продолжено патрулирование провинций Алеппо, Хасака, Дейр-эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.