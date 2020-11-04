Защита Пулатова требует вновь допросить свидетелей по делу о сбитом MH17

Москва, 4 ноября. Защита обвиняемого по делу о крушении малайзийского «Боинга» Олега Пулатова призвала допросить свидетелей. Об этом сообщила адвокат Сабине тен Дуссхате.

Представитель Пулатова заявила, что необходимо помнить, что все события разворачивались в контексте вооруженного конфликта, который подразумевает регулярную транспортировку военной техники в регионе. Она отметила, что с учетом этого факта некоторые свидетели могли видеть не ЗРК «Бук», а что-то еще.

Адвокат также заявила, что почти все поддерживали одну или другую сторону. Она подчеркнула, что многие из тех, кто дал показания, был напрямую вовлечен в конфликт — следовательно, они могли быть заинтересованы в том, чтобы сделать некорректные заявления.

Сабине тен Дуссхате также подчеркивает, что ситуацию с показаниями осложняет тот факт, что многие из свидетелей анонимны. По ее словам, сложно оценить их надежность и наличие интересов в данной ситуации.