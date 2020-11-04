Похищенных в Ливии россиян разделили

Триполи, 4 ноября. Российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суэйфан, незаконно удерживаемые в Ливии, в последнее время находились в полевом госпитале Туб аль-Фада на турецкой базе «Митига», после чего один из них был переведен в тюрьму «Ар-Рувейми».

Информация поступила от осведомленных источников из самого медучреждения и опубликована в социальной сети Twitter. Известно, что второй россиянин продолжает оставаться в госпитале в связи с состоянием здоровья.

تسربت أنباء من مستشفى طب الفضاء العسكري في #معيتيقة بـ #طرابلس عن تواجد مواطنين روسيين فيه ونقل أحدهما لاحقاً الى سجن #الرويمي وبقاء الآخر في المستشفى.. مسألة الرعايا الأجانب المحتجزين واضطهاد حكومة #الوفاق لهم قصة تتجدد باستمرار#ليبيا — هند فركاش (@FarkashHend) November 4, 2020

Ранее в Twitter появлялась информация, что Шугалей и Суэйфан были переведены из тюрьмы «Митига» в неизвестное место. ТАСС со ссылкой на источник также сообщал, что россияне в настоящий момент находятся не в тюрьме, а вопрос их возвращения на родину обсуждается на переговорах.

В октябре информагентство Bloomberg сообщило о решении Правительства национального согласия (ПНС) Ливии вернуть похищенных в мае 2019 года граждан РФ на родину в самое ближайшее время.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич, комментируя публикацию западного издания, заявил, что журналисты этого СМИ действительно могут располагать информацией о происходящем в «Митиге» благодаря своим связям с иностранными разведслужбами.