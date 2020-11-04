Трамп считает, что одерживает «большую победу» в Пенсильвании

Пенсильвания, 4 ноября. Несмотря на заявление властей штата Пенсильвания, Дональд Трамп считает, что выигрывает в штате с его 20 выборщиками.

Президент США Дональд Трамп не согласен с результатами голосования в Пенсильвании. Он считает, что одерживает победу с 20 его выборщиками, несмотря на заявления местных властей.

«Мы одерживаем большую победу в Пенсильвании, но госсекретарь Пенсильвании только что объявил, что осталось «подсчитать миллионы голосов», - сообщил Трамп в Twitter.

Ранее штаб Трампа заявлял о своих намерениях потребовать пересчет голосов в штате Висконсин, так как там, по подсчетам, кандидат от демократов Джо Байден лидирует с 49,5% голосов, а республиканец Дональд Трамп имеет 48,8%. Такой разрыв позволяет требовать пересчета бюллетеней.