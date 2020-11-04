Глава избиркома Висконсина ответила на требование Трампа о перерасчете

Вашингтон, 4 ноября. Руководитель избиркома штата Висконсин прокомментировала слова республиканца Дональда Трампа, который потребовал перерасчета голосов на выборах президента.

Было отмечено, что голоса учтены корректно, однако у сотрудников избирательной комиссии имеется опыт и перерасчета голосов в случае необходимости.

Напомним, ранее в штабе Трампа выразили сомнения насчет результатов голосования в Висконсине. Такое заявление сделали на фоне нарушений, которые выявили в течение избирательного процесса. Социологические опросы в ключевом для победы штате Висконсин назвали тактикой подавления воли избирателей.