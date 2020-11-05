Татьяна Буланова рассказала в эксклюзивном интервью ФАН о финансах и любви

Москва, 4 ноября. Российская певица и актриса Татьяна Буланова в беседе с корреспондентом ФАН высказала опасение о повторном «культурном локдауне». Она уверена, что если театры и кино снова закроются, то пострадают прежде всего именно артисты.

«Это самый незащищенный слой населения, потому что у них нет пособий или дотаций каких-то, зарабатывают только живыми выступлениями. Но надо как-то выживать. Но это зависит от наших властей, от нас мало что зависит. Будем надеяться, что все это пройдет легко», — поделилась Татьяна Буланова.

А вот расход финансов на время пандемии пришлось подсократить.

«Выкручиваюсь. И экономлю, и получаю алименты на младшего ребенка. С голоду никто не умер. Кто-то где-то писал, что я жаловалась на финансовое состояние. Это не так. Да, было тяжело и не очень просто, но ведь как и всем остальным», — вспоминает певица.

Различные ограничительные меры последнего полугодия никак не повлияли на семейную жизнь Татьяны Булановой. С любимым человеком полное взаимопонимание, комфорт и уют. Она вспомнила, что с первым мужем практически не расставалась – были вместе 24 часа в сутки. А вот со вторым мужем наоборот виделись достаточно редко. На любовь проведенное вместе время, по мнение певицы, мало влияет. Главное – полное взаимопонимание.

«А если люди случайно встретились, то они соответственно и расстанутся, потому что устанут друг от друга при таком долгом общении. Среди моих знакомых не распадались пары, но я слышала, что звезды расходились. Но это вообще очень печально слышать, это очень грустно. Если люди любят друг друга, то они любят друг друга, и счастливы. Но если один кто-то не любит, то бессмысленно бороться за его чувства», — подытожила Татьяна Буланова.

Напомним, ранее певица и актриса приоткрыла завесу тайны над личной жизнью. Татьяна Буланова рассказала, что у нее появился новый возлюбленный, и они счастливо живут вместе.