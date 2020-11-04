Малькевич назвал главную ошибку Трампа на выборах 2020 года

Москва, 4 ноября. Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич назвал главную ошибку Дональда Трампа на выборах президента США.

По мнению специалиста, ключевая ошибка действующего президента Штатов была совершена еще два года назад на промежуточных выборах.

«Нужно было также, как он делал сейчас, колесить два месяца безостановочно, не вылезать из американской глубинки, чтобы протащить пару сенаторов, часть конгрессменов. Надо было ему продавливать тогда своих губернаторов и так далее. То есть играть на выборах, расставлять людей», — поделился мнение Александр Малькевич в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он обратил внимание на ситуацию, которая сложилась сегодня на выборах президента в колеблющихся штатах. Так, например, в Пенсильвании жители должны в целом голосовать за Трампа, так как там развивается фрекинг — добыча нефти с помощью гидравлического разрыва пласта. Именно против данной технологии добычи углеводородов выступает кандидат от демократов Джо Байден.

Однако, отмечает Малькевич, мэр столицы Пенсильвании Филадельфии является демократом. В результате у Трампа не остается возможности получить голосов в данном штате, так как у него нет соответствующего административного ресурса, считает социолог.

Напомним, ранее Малькевич прокомментировал процесс выборов президента в США, заявив о «закате американской политической избирательной системы».