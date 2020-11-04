Путин одобрил идею Лукашенко о создании вакцины от COVID-19 в Белоруссии

Минск, 4 ноября. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Лукашенко об организации в республике производства вакцины от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы РБ.

Агентство БелТА приводит сообщение пресс-службы. Отмечается, что стороны при обсуждении противодействия коронавирусу обсудили организацию производства вакцины от COVID-19 в Белоруссии, а также побеседовали о передаче российских технологий.

«Это предложение белорусского лидера было поддержано российским коллегой», — говорится в сообщении пресс-службы президента Белоруссии.

Ранее пресс-служба администрации президента РФ сообщила, что Путин и Лукашенко оценили высоко сотрудничество в борьбе с COVID-19. Стороны отметили важность договоренности о поставке российской вакцины в Белоруссию.