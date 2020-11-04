Политолог Кедми рассказал, как изменится политика США после выборов

Санкт-Петербург, 4 ноября. Бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми рассказал в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Предварительные итоги голосования по выборам президента США», как изменится политика США после выборов.

По мнению Кедми, ни кандидат от демократов Джо Байден, ни республиканец Дональд Трамп не собираются заниматься проблемами США. Эксперт уверен, что проблема политики США заключается в том, что никто так и не определили национальные интересы государства.

«Никто вообще не определял национальные интересы США. Обама определил, что США должен слушать весь мир. Но это не национальные интересы. Поскольку люди не могут определить проблемы, они не могут определить политику. Кто тогда и на основании чего определяет политику США? Ответа нет. Кто сильнее и у кого больше власти, тот и решает», — объяснил эксперт.

Кедми назвал лучшим президентом США 37-го главу Белого дома Ричарда Никсона. По мнению эксперта, он был последним топ-президентом Америки.

Ранее Кедми рассказал, чья победа на выборах президента США выгодна России. Он отметил, что при Джо Байдене США ждет сильное ослабление на мировой арене.