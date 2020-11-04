Эксперты определили самое важное слово в русском лексиконе

Москва, 4 ноября. Специалисты выделили основные ментальные ценности россиян и составили список самых важных слов нашего языка. Среди них есть слово «нет».

Профессор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Мария Милованова утверждает, что «нет» и его производные свойственны русскому человеку, который отличается быстрой сменой эмоционального состояния и открытыми выражениями чувств. В интервью РИА Новости специалист также описала, как иностранцы реагируют на проявление открытого отрицания в виде «нет» — для них это «очень неожиданно и по-русски».

«Русское слово «нет» <…> входит в первую десятку важных слов русского лексикона — в число таких, как «дом» и «друг», — сообщила эксперт Милованова.

Она утверждает, что даже претерпевая множество изменений, русский язык в чем-то остается неизменен. Носители языка не всегда замечают эту «зону стабильности», но она существует и связана не только с «нет», но и с другими важнейшими словами — например, «дом» и «друг». Профессор подчеркнула, что язык не только отражает менталитет носителя, но и меняется вместе с ним.