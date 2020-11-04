Пушков объяснил, почему Америка больше не «сияющий град»

Санкт-Петербург, 4 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, сенатор Алексей Пушков назвал выборы в США ударом по американскому образу в мире. Сенатор заявил в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Предварительные итоги голосования по выборам президента США», что Америка больше не «сияющий град».

«Эти выборы и все то, что происходит в США, наносит очень большой ущерб американскому международному образу. Это имеет определенное значение», — заявил Алексей Пушков.

Сенатор объяснил падение американского статуса. Он напомнил слова 40-го президента США Рональда Рейгана об образе США.

«Рейган говорил, что видит Америку, как «сияющий град на вершине холма». Сейчас этого града на вершине холма нет. Есть погромы, демонстрации, странные вбросы на выборах за умерших избирателей. Град на вершине холма уже не сияет», — считает сенатор.

Специалист объяснил, что Америка теряет свою привлекательность, скандальные выборы президента США лишь ускоряют этот процесс.

«В «Джентльменах удачи» Косой сказал ключевую фразу: «Кина не будет, электричество кончилось». В США электричество, которое привлекало к Америке внимание многих людей во всем мире, заканчивается. Америка теряет свою привлекательный образ, и эти выборы не добавляют ей репутации и авторитета в глобальном масштабе», — подытожил Алексей Пушков.

Ранее Пушков рассказал, как повлияет победа Джо Байдена на выборах президента США на отношения России с Украиной. Эксперт напомнил, что Байден был куратором Украины в администрации Обамы.