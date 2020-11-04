Психолог рассказала, как может повлиять популярность на детей Пугачевой

Звездные дети певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина Гарри и Лиза стали активными пользователями соцсетей с раннего детства. Теперь их популярность на столько велика, что жизнью малышей интересуется вся страна. Как известность может отразиться на знаменитых детишках, рассказала детский психолог Светлана Клюваева.

В аккаунтах Гарри и Лизы то и дело появляются новые посты. Здесь ребята играют в футбол золотым мячом, а здесь Лиза позирует перед камерой в интересном образе.

Девочка решила проявить дизайнерские таланты и продемонстрировала новый способ носить зимнюю шапку. Она просто положила ее на голову, а вокруг пушистого помпона обмотала локон светлых волос. Пользователи Сети пришли в восторг от креативности юной модели, снимок набрал почти 148 тысяч лайков.

Специалист же по детской психологии обратила внимание на проблемы, с которыми могут столкнуться дети из-за популярности в юные годы.

«С одной стороны, это, конечно, хорошо, что ребенок привыкает быть на виду, понимает, что такое публичность и привыкает к ней. Главное, чтобы в дальнейшем он не разочаровался. Ведь существует очень много примеров, когда ребенок популярен в детстве, но не реализует себя в более старшем возрасте», — отмечает психолог.

По мнению эксперта, талантливые дети в публичной среде очень быстро привыкают к вниманию. В процессе взросления их нынешние таланты начинают сравниваться с теми, что были раньше.