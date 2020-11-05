Шоумен Николай Фоменко в беседе с ФАН высказался против полетов на отдых

Москва, 5 ноября. О необходимости жесткого ограничения живой коммуникации между людьми корреспонденту ФАН рассказал Николай Фоменко. Сам шоумен коронавирусом не болел, но его родным и знакомым, увы, не повезло. Недавно переболели его дочь и зять, причем последний — в тяжелой форме.

«Зять работает врачом, трудится как раз в Коммунарке. Там где-то и подхватил эту заразу, а потом сам же там и лечился. Мама была под подозрением, ее обследовали, но коронавирус не подтвердился. Сейчас несколько друзей в тяжелой форме болеют. А некоторых знакомых больше нет…» — поделился с ФАН Фоменко.

Популярный телеведущий считает, что сейчас люди должны лично коммуницировать только по работе и только в крайнем случае. Успешное внедрение удаленной работы показало, что ничего страшного в этом нет. Фоменко уверен, что массовые перелеты необходимо приостановить.

«Понимаю, что прозвучит это непопулярно, но массовые вылеты я бы остановил. Имеется в виду Турция, конечно же, потому что все остальное-то, по сути, закрыто. Понятно желание лететь и отдыхать, но я бы приостановил. И понятно, что государству тяжело идти на такую жесткую схему, но это нужно. Наш народ ведь уповает на свое богатырское здоровье, а число больных растет. Максимально нужно беречь себя. Поехать некуда — это ужасно, но здоровье дороже. Сегодня не отдохнули? Отдохнете в следующий раз!» — сказал шоумен.

Сам Николай Фоменко со всей серьезностью отнесся к новой напасти. Он постоянно делает тесты, так как по работе не исключены контакты с заразившимися или переносчиками.

«Маску и перчатки не снимаю вообще никогда. А еще витамины принимаю», — подытожил собеседник ФАН.

Напомним, ранее своим секретом борьбы с коронавирусом поделился Семен Альтов. Сатирик чувствует себя прекрасно, хотя многие его знакомые переболели или болеют.