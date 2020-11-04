Кедми рассказал, как изменится политика США после выборов

Санкт-Петербург, 4 ноября. Руководитель израильской спецслужбы «Натив» в 1992-1999 гг. Яков Кедми считает, что политика США на международной арене после выборов президента не поменяется, поскольку ни у одного из претендентов на кресло президента США нет понимания стоящих перед США проблем и, соответственно, программы действий по их преодолению. Единственной задачей США является сохранения статуса мирового лидера и любой из президентов будет стремиться его сохранить.

«На основные проблемы США абсолютно не влияет, кто победит на выборах, потому что ни тот, ни другой не собираются ими заниматься. И ни тот, ни другой не может их решить. Если смотреть на то, у чему идет США, нет никакой разницы, кто будет президентом: Байден или Трамп. Никто из последних президентов не решал проблем США, никто не определил национальных интересов США кроме чисто грубого и упрощенного до примитивности определения — сохранить за США первенство в мире и право определять развитие и существование международной политической системы. Все. Это сказал Обама, по-американски очень просто, чтобы все мы поняли: США определяют правила игры, а весь мир должен их исполнять. Сохранение этого статуса и есть национальные интересы? Тогда нет разницы между одним и другим президентом США», — заявил Яков Кедми в эфире медиацентра «Патриот» на тему «Предварительные итоги голосования по выборам президента США».

По словам эксперта, сейчас США двигается по инерции, поскольку в стране нет лидера или структуры управления, которая понимала бы, в каком направлении Америке следует развиваться.