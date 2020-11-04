Пушков объяснил, как Байден усугубит отношения России с Украиной

Санкт-Петербург, 4 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, ведущий специалист по внешней политике Алексей Пушков объяснил в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Предварительные итоги голосования по выборам президента США», как повлияет победа Джо Байдена на выборах президента США на отношения России с Украиной.

«Недавно прошла информация, что Зеленский [президент Украины Владимир Зеленский] построит две военно-морские базы на Черном море и на Азовском. На какие деньги он их будет строить? Денег в украинской казне нет, поэтому финансирование будет скорее всего британское и американское», — объяснил Алексей Пушков.

Эксперт напомнил, что Байден был куратором Украины в администрации Барака Обамы.

«На мой взгляд, он приложит усилия для того, чтобы Украина была в большей степени вовлечена в военную активность США. НАТО не получается принять Украину, потому что европейцы против этого. Поэтому Байден может начать выстраивать двусторонние отношения с Украиной. Он ее неплохо знает, там у него хорошие зацепки и связи», — заявил ведущий специалист по внешней политике.

По мнению эксперта, ничего хорошего от администрации Байдена не приходится ожидать.

«Это будут плохие отношения, как и с Трампом, хотя у него не было личного антироссийского рефлекса, а у Байдена он есть. У Трампа не было интереса к Украине в стратегическом и военном плане, а у Байдена есть. В этой связи, России будет сложнее с администрацией Байдена», — подытожил Пушков.

Однако бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми придерживается другого мнения относительно Байдена. Ранее эксперт рассказал, что победа Байдена выгодна России, поскольку за ней последует ослабление США.