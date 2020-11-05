Звезда «Особенностей национальной охоты» Русскин призвал использовать карантин для медитации

Звезда фильма «Особенности национальной охоты» Сергей Русскин в беседе с корреспондентом ФАН посоветовал на время карантина из-за COVID-19 уйти в медитацию. Изоляция, по его мнению, прекрасно поможет изучить свой внутренний мир. Кроме того, актер призвал не летать на отдых за границу во время пандемии.

— Сергей Викторович, как вы считаете, стоит ли пытаться улететь на отдых за границу в период пандемии?

— Никуда не стоит летать. Потому что сейчас очень тяжелая ситуация везде, никто так и не определился, что такое коронавирус. До сих пор ученые не могут понять, что это такое, какие последствия заболевания, как он передается. Ну, вообще, переждите, посидите дома. Все — отлетали! Забудьте о том, что теперь когда-то вы будете куда-то летать.

— Как бы вы порекомендовали проводить время, пока бушует пандемия?

— Пришло другое время, время раздумий и понимания того, в чем смысл жизни. Необходимо найти время, чтобы задать себе важные вопросы бытия. Хватит наслаждаться и кайфовать! Подумайте о том, что вот она — смерть. Она вас предупреждает: сидите дома и размышляйте на тему бытия. Пора собирать камни, поразбрасывали — теперь собирайте.

— Что вы можете посоветовать тем, кто хочет сберечь свое здоровье?

— Максимально сократите все ваши контакты. Сидите дома и размышляйте. Если некуда деньги девать, так потратьте их на какие-то более важные вещи, чем перемещать свое тело во времени и пространстве.

— Вы предлагаете уделить внимание духовному развитию?

— Вообще, я хочу сказать, что лучший мир — он внутри. Попытайтесь открыть свое внутреннее пространство, ну хватит уже открывать мир вовне. Загляните внутрь себя, посмотрите, что там у вас творится. Существует внутренняя вселенная. Посидите в медитации. Никто же не знает об этом. Пора задумываться о тонких своих телах: ментальном теле, астральном теле, теле чувств и каких-то глубоких философских вещах.

— А вы давно занимаетесь медитациями?

— Да-да, вот пандемия натолкнула меня на то, чтобы заниматься своим внутренним пространством. Коронавирус подсказывает: остановитесь, займитесь своим внутренним миром. Мы сейчас перешли на новый уклад и находимся в периоде фазового перехода, где будут прекращены все эти поездки. А то люди пашут, чтобы поехать в Турцию и там утонуть. Чего вы там не видели? Море? Ищите океан внутри себя. Я медитацией увлекся давно, живу вне времени и пространства, может быть даже, я занимался этим в прошлой жизни. Для меня коронавирус — это счастье, потому что он дал мне возможность остановиться и заглянуть в себя. Смерть — она вот, рядом.

— Кто из ваших друзей и близких уже переболел коронавирусом?

— Я сталкиваюсь с этим постоянно — на съемках, в театре. Идут остановки спектаклей, постоянные замены. Театр лихорадит из-за заболевших. Из семьи, слава богу, пока никто не заболел, но знакомых много. К этому надо поменять отношение, человечество должно смириться с тем, что эта болезнь существует, она рядом. Все человечество должно этим переболеть, кто-то должен уйти. Должны уйти низкочастотные люди. Это естественный отбор, потому то вселенная влетает в новую фазу существования. Задумайтесь о высоких вещах.

Напомним, ранее сообщалось о том, что звезда «Особенностей национальной охоты» Семен Стругачев заболел коронавирусом. По данным ФАН, болезнь у Семена Михайловича протекала не в тяжелой форме.