Эксперты оценили шансы Трампа и Байдена на победу в выборах президента США



В Соединенных Штатах 3 ноября прошли президентские выборы. Степень накала страстей крайне высока, кандидаты рвут друг у друга победу и наперебой заявляют о поражении своего оппонента. Страна стоит на пороге гражданской войны.

В ходе онлайн-конференции в Медиацентре «Патриот» ФАН обсудил с политиками и экспертами предварительные итоги голосования. В рамках эфира модераторы и гости попытались найти ответ на вопрос о том, как изменится в результате международная политика, чего ждать от этих выборов России, и в чем причина поражений и побед того или иного кандидата.

Первым к беседе был приглашен депутат Государственной думы Евгений Федоров. Он назвал проходящие в США выборы «спектаклем», необходимым для легитимации власти олигархов: по его словам, «выборщики там голосуют за одно, а люди — совсем за другое». С точки зрения экономических процессов, по его словам, не изменится ничего.

«Мировая экономика — это экономика однополярного мира под эгидой Соединенных Штатов, она стоит на долларе (евро от него сильно отстает), — убежден парламентарий. — Какие бы ни сидели президенты в Вашингтоне, они будут молиться на свою валюту и на свою колониальную империю. Так что ничего после выборов не изменится. В российской экономике также ничего не поменяется от того, кто станет хозяином Белого дома».

С «Северным потоком — 2», по мнению депутата, все обстоит точно также: американцы препятствовали его созданию еще со времен СССР. И дело тут не в пресловутых экономических интересах, а том, что Федоров называет «конкуренцией наций».

«Это базовый закон существования живых существ, — заявил гость пресс-центра. — США будут менять президентов, но они всегда будут нашими соперниками. И в этом соперничестве мы должны выигрывать, не давая лезть на нашу территорию. Что же касается войны в Донбассе и проблем с Украиной в целом, то здесь надо понимать, что это наша территория, определенная священными границами 1945 года — все, что было после этого, в том числе, в 1991 году, надо отменять судебными решениями».

По мнению парламентария, гражданской войны в США по итогам голосования не будет: после завершения «спектакля» все снова встанет на свои места и политический истеблишмент вновь начнет дружно ненавидеть Россию.

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что он был одним из немногих, кто ставил на Дональда Трампа в предвыборной гонке — и не прогадал. Вместе с тем он заявил, что исход противостояния между кандидатами сейчас не сильно зависит собственно от результатов самого голосования: эксперт убежден, что в ближайшие часы во многих городах Соединенных Штатов развернутся столкновения. Причем «белая Америка», по его словам, соединится в этом противостоянии с испаноязычным населением, которое голосовало за Трампа «в пику неграм».

«Я подтверждаю, что победит Трамп, поскольку верю в средний класс, который составляет 63% от населения США, — заявил Ордуханян. — Однако сейчас в игру вступают почтовые бюллетени, а мы знаем, что работники почты поддерживают Байдена. Газета «New York Post» писала о том, как ими была вскрыта посылка с компроматом на сына Джозефа Байдена — компромат после этого исчез. Уверен, что могут также возникнуть некоторые манипуляции с бюллетенями, которые избиратели отправляли на участки почтовыми службами».

Публицист Владимир Можегов объяснил, почему оба претендента на «американский трон» идут «ноздря к ноздре», несмотря на опросы населения, пророчившие победу Джозефу Байдену.

«Прогнозы изначально были необоснованны, — заявил он. — Это и четыре года назад было понятно. Фактически, они основаны только на благих мечтах либералов. Сегодня, когда выборы практически закончились, осталось только подсчитать результаты. Мы видим, что большинство выборщиков проголосовало за Трампа, который сказал , что не даст украсть свою победу».

Политолог сказал, что не следит за ставками, которые американцы делали на победу того или иного кандидата — однако уже очевидно, что шансы либерального сообщества в этом тотализаторе «можно сливать в утиль».

«Все, кто ставил на Байдена, проиграл, — убежден гость пресс-центра. — Трамп сделает все, чтобы не дать отнять у него победу, и не испугается активистов Black Lives Matter — у него полно вооруженных сторонников и настроены они весьма решительно. Не удивлюсь, если вся эта история перерастет в открытую гражданскую войну».

Политолог-американист Дмитрий Михеев заявил, что выборы могут быть сфальсифицированы, поскольку многие из тех, кто подсчитывает сейчас голоса избирателей, представляют сексуальные и расовые меньшинства.

«Фотографии об этом свидетельствуют! — убежден гость пресс-центра. — Да и как проконтролировать всех этих людей? Кроме того, бюллетени скапливаются на почте, а потом их грузовиками отвозят в определенное место, где они сортируются. Кроме того, 80% почтальонов — за Байдена, и есть большие сомнения в честности проводимой ими работы. Трамп уже сделал обращение в Верховный суд, чтобы остановить нескончаемый поток этих подделок и опираться только на очное голосование».

Эксперт заметил, что подобные решения не находятся в зоне компетенции главы Белого дома, однако до 20 января 2020 года он является главой государства, наделенным колоссальными полномочиями.

«Если завтра начнутся беспорядки, то Трамп введет чрезвычайное положение — да он уже готов применять армию на улицах страны! — считает политолог. — Легальный путь судебного процесса, апелляций и прочего — это болото. Боевые отряды демократов не станут дожидаться решений компетентных органов: они пойдут захватывать участки подсчета голосов, и тогда Трамп может выпустить национальную гвардию, чтобы предотвратить уличные беспорядки. Кроме того, он уже создал целые военные соединения, которые подчиняются только ему, выстроил невероятную защиту вокруг Белого дома и сидит в нем, как в осажденной крепости».

Финансовый директор в международных компаниях Марат Богуславский объяснил, как результаты выборов повлияют на экономику. По его словам, первый «удар» при выигрыше Байдена — это резкое повышение налогов.

«Американцы уже ожидают финансовых ужесточений со стороны государства, — сказал гость пресс-центра. — Их не может не пугать настрой демократов».

Президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич считает, что строить прогнозы о том, кто в итоге станет президентом США, еще рано, потому что «глубинное государство» в Соединенных Штатах ведет отчаянную борьбу за то, чтобы не допустить победы Дональда Трампа, «последнего в мире (не беру в расчет Россию) живого политика, который способен собирать стадионы везде, где он выступает».

«Наблюдается полный крах социологии, как таковой, — заявил Малькевич. — Социология – продажная девка империализма, как говорили в мою бытность школьником, когда я думал поступать в социологический класс. С тех пор все стало совсем печально. Мы видим все эти прогнозы про триумфальную победу Байдена, выкладки, какие-то фокус-группы — все это не работает от слова «совсем».

По его словам, часть сторонников американского президента относится к категории «стесняющихся»: в рамках социально одобряемого поведения они никогда не скажут, что будут голосовать за Трампа.

«По всему миру это тенденция, — считает эксперт. — Мы видим еще больший запрос на популистов, на политиков, способных разговаривать с людьми очень просто, ярко, образно, доступно, а не жевать сопли, как это делал активный пенсионер на стероидах Байден».

Представители «глубинного государства», убежден Малькевич, как огня боятся таких политиков и даже близко не подпускают их к власти. Что же касается оглашения результатов голосования, то этот процесс с требованиями «досчитать, пересчитать и учесть» какие-то бюллетени, поданные уже после завершения голосования, может растянуться на несколько недель.

«Я надеюсь, что мне с моими коллегами по Фонду защиты национальных ценностей хватит времени и сил, чтобы сделать предметный доклад – «топ 25 самых ярких нарушений на выборах в США», — сказал политолог. — Просто очень хочется показать нашим либеральным медиа, что они, критикуя организацию выборов в России, даже не представляют, какую титаническую работу проделала центральная избирательная комиссия нашей страны. А вот я представляю. Я плотно взаимодействую с ЦИКом, руковожу рабочей группой по развитию дистанционного электронного голосования. У нас очень много позитивного, просто мы не умеем качественно это продвигать, а зачастую нам этого не дают делать».

Кто бы ни победил на президентских выборах в США, добавил гость пресс-центра, для России в этом ничего хорошего не будет. По его словам, внутриамериканские проблемы слишком удобно и выгодно списывать на внешнее вмешательство со стороны Москвы — от такой шикарной «карты» не откажутся ни демократы, ни республиканцы.

Российский и израильский политик и эксперт Яков Кедми объяснил, почему выборы в США сегодня такие, как они есть. По его мнению, электоральная система там — это результат развития и традиций американского общества, а потому она сильно отличается от европейской системы выборов. Точно так же с властью и типом государства.

«Все зависит от природы государства, — заявил Кедми. — И выступать с критикой насчет такого способа его работы — неверно. По факту, это просто дискредитация, которая не имеет никакого отношения к самому процессу голосования. В США выбирают президента и часть парламента. Что тут сказать? Один из кандидатов, Байден — ничего из себя не представляющий маразматик. Это партийный деятель, который попал в «политбюро» и дальше его выбрали представлять структуру на выборах. Если бы не аппарат Демпартии, он не прошел бы праймериз. Но он старый и проверенный, и за это его сделали кандидатом».

Трампа гость пресс-центра охарактеризовал как «типичного американца, ограниченного и малограмотного», сумевшего, однако, «подмять под себя Республиканскую партию», которой на нынешних выборах как политического субъекта просто не существует.

«В силу своего развивающегося маразма Байден не протянет долго как президент, если его изберут, — заявил Кедми. — Если же смотреть на ситуацию в целом, то я вынужден констатировать, что так называемая «Старая Америка» заканчивается. Сегодня в ней все больше политического влияния получают афроамериканцы, которые не создавали эту страну».

Сенатор Совета Федерации Алексей Пушков считает, что к американским выборам есть много вопросов — особенно к так называемому «почтовому голосованию». Он заметил «вертикальный скачок» — массовый вброс бюллетеней за Байдена. Теперь, если демократ победит, Трамп окажется в крайне невыгодной ситуации, будучи вынужденным доказывать факт спекуляций не в свою пользу.

«Была стратегия по свержению президента США, — заявил гость пресс-центра. — Мы помним, как Хиллари Клинтон заявила, что ни в коем случае нельзя признавать победу Трампа. Кстати, он предполагал, что ровно в 4 часа утра обнаружится огромное количество бюллетеней за демократа. Да и в штабе самого Байдена говорили об окончательных результатах так, как будто они их уже знают! Это наводит на определенные мысли».

Сенатор считает, что сейчас ключевым вопросом является то, сможет ли президент США «все это оспорить» и добиться-таки победы. По его словам, России значительно большую выгоду принесет именно избрание Трампа — хотя бы потому, что он абсолютно равнодушен к Украине.