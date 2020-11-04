МО Армении: силы ПВО уничтожили азербайджанский БПЛА в районе села Шатджрек

Ереван, 4 ноября. ВС Армении заявили о сбитом беспилотнике Азербайджана в районе села Шатджрек Гегаркуникской области.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook написала, что ПВО страны уничтожили азербайджанский беспилотный летальный аппарат в 20.00 (по местному времени).

В сообщении отмечается, что Шатджрек расположен возле села Мец Масрик и города Варденис, по которым 29 сентября, по данным оборонного ведомства Армении, были нанесены удары с беспилотников.

С 27 сентября в Нагорном Карабахе идут интенсивные бои. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании боевых действий в регионе. В результате обстрелов гибнут мирные люди, разрушается гражданская инфраструктура. Противоборствующие стороны несколько раз договаривались о прекращении огня, однако перемирие тут же срывалось.