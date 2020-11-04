Крымчане доказали, что сделали правильный выбор в 2014 году

В Крыму продолжается празднование Дня народного единства. Корреспондент ФАН пообщался с представителями многонациональных общин полуострова и выяснил, чем ценен этот день в первую очередь для жителей полуострова.

«Сегодня действительно большой праздник. Его истоки восходят к славным и героическим событиям 1612 года, когда люди разных сословий, национальностей и вероисповеданий сплотились перед лицом смертельной угрозы, которая нависла над нашим Отечеством. Сегодня для российского Крыма то самое объединение играет огромное значение. Крым, на мой взгляд, это образец того, как можно быть разных кровей и национальностей, но при это жить одной семьей», — рассказал Ян Эпштейн, председатель Всекрымского Еврейского Конгресса.

В свою очередь председатель Общественной организации «Белорусская община Крыма» Роман Чегринец подчеркнул, что этот праздник показывает основной базис, на котором держится сегодня вся наша большая необъятная страна.

«Именно умение находить правильный подход даже к самому малому этносу, именно практика добрососедства, которая есть в нашей стране – это пример для подражания для всех остальных стран. Крым - это самый многочисленный по числу проживающих здесь народов регионов России. И сегодняшний день — это повод рассказать и показать все это многообразие особенно молодежи, которая не знает что такое ноябрьские праздники», — сказал Чегринец.

«Мы к этому празднику относимся с большим уважением, ведь многие русские немцы называли себя настоящими патриотами России. Для нас этот день больше символизирует тот выбор, который сделали, объединившись, все жители Крыма в 2014 году. С тех пор этот день стал для нас своеобразным символом единения и внутри нашей общины, но вместе с этим и всеми жителями региона», — рассказал председатель комитета Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Председатель региональной общественной организации «Федерация татар и башкир Крыма» Массалимов Марат также подчеркнул, что сегодняшний праздник единения – это объединение всех многонациональных общин Крыма, неразделимый союз всех жителей страны во благо нашей страны.

«Мы очень счастливы, что мы в России, мы всегда выступаем за любую поддержку каждого представителя национального меньшинства. Если бы я объясняла бы детям, что мы за день празднуем, я бы провела аналогию с Днем дружбы народов», — пояснила председатель Союза общественных организаций караимов Республики Крым Татьяна Шайтанова.

Как ранее писал ФАН, крымчане в честь праздника вывесили на своих окнах и балконах национальные флаги. Несмотря на ограничения из-за эпидемиологической ситуации, во некоторых городах Крыма День народного единства отметят фейерверком.

Наталья Алешина