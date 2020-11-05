Семен Альтов раскрыл ФАН секрет, почему коронавирус обошел его стороной

Москва, 5 ноября. Писатель-сатирик Семен Альтов поделился с журналистом ФАН, как ему удалось не заболеть коронавирусом. При этом драматург отметил, что среди его знакомых переболело этой напастью очень много людей.

«Чувствую себя нормально, COVID не наступил, несмотря на возраст. Бог миловал и близких родственников. Есть знакомые, которые перенесли, а двух уже нет… Но близкие пока держатся. Чего и вам всем желаю! Сейчас вообще очень много артистов болеет, к сожалению. Вообще, это какая-то божья кара! Она как-то выборочно идет», — посетовал сатирик.

Семен Альтов также рассказал о знакомых, которые на два месяца закрылись дома и никуда не выходили. Еду принимали у курьеров через дверь практически в скафандрах, но им это, увы, не помогло — коронавирус все равно их настиг.

«Есть и обратный пример. Молодая пара плюнула на все, гуляла везде все это время, и до сих пор их ничего не берет! Но все равно надо максимально себя обезопасить: носить маски, обязательно мыть руки. Вы знаете, я никогда настолько часто не мыл руки, как сейчас. Всегда прихожу домой и мою руки. Маски, перчатки, немножко водки (смеется) — так что все, что необходимо, я принимаю», — поделился собеседник ФАН.

Юмор и бодрый настрой все так же помогают сатирику творить. Единственный минус — всем написанным дома очень хочется поделиться с публикой на концерте, но пока его выступления в условиях пандемии под вопросом. Впрочем, Семен Альтов надеется, что напасть эта обязательно скоро исчезнет.

Напомним, ранее Альтов опечалился новостью о завершении карьеры Михаила Жванецкого. Его уход со сцены он назвал невосполнимой потерей для жанра сатиры и юмора.