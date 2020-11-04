Кедми объяснил, почему победа Байдена выгодна России

Санкт-Петербург, 4 ноября. Бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми рассказал в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Предварительные итоги голосования по выборам президента США», чья победа на выборах президента США выгодна России.

«Почему в России четко прослеживается на протяжения нескольких столетий преклонение перед Западом? Это российская проблема политической культуры и не только. США назначили Россию своим врагом. Так нам надо эту должность исполнять, раз нам ее дали. Россия постарается это сделать наилучшим образом»,— заявил эксперт.

По словам специалиста, с этой точки зрения России выгодно ослабление США, которое последует за избранием нового президента.

«Кого американцы хотят видеть во главе своего государства — того, кто его усилит, или того, кто его сделает слабым? С этой точки зрения лучше Джо Байден, потому управлять всем будет не он. Байден, в силу своего партийного или политического недоразвития, а также из-за своего развивающегося маразма и ухудшающегося здоровья, долго не протянет», — заявил эксперт, подчеркивая, что кандидатура политика наиболее выгодна для России.

Яков Кедми объяснил, что в случае недееспособности Байдена, во главе США станет Камала Харрис, которая не имеет понятия, как управлять страной.

«Она вообще кем-то руководила? Байден стал более крупным, оставаясь мелким по своей сути. Она же нет. Харрис отражает процесс, который идет сегодня в США – старая Америка заканчивается. Америка, основанная на бывшем вульгарном понимании европейской культуры, угасает», — высказался специалист.

Ранее эксперты в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» оценили идею 77-летнего Байдена баллотироваться на президентский пост. Политолог-американист Рафаэль Ордуханян сравнил Байдена с Леонидом Брежневым.