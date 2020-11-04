Малькевич назвал Трампа последним «живым» политиком в США

Санкт-Петербург, 4 ноября. Кандидат в президенты США Дональд Трамп – последний живой политик в США и один из немногих в мире, заявил президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Предварительные итоги голосования по выборам президента США».

По словам Малькевича, так называемое глубинное государства США (Deep state), состоящее из политической элиты, резко против победы Трампа на выборах.

«Deep state ведет отчаянную борьбу за то, чтобы не допустить победы Дональда Трампа. На мой взгляд, это последний в мире, не беру в расчет Россию, живой политик, который способен собирать стадионы везде, где он выступает», — отметил глава ФЗНЦ.

Малькевич обратил внимание, что прогнозы о триумфальной победе Джо Байдена, основанные на результатах фокус-групп, потерпели крах. По словам эксперта, в США сторонники Трампа вынуждены скрывать свои политические предпочтения, поскольку быть трампистом – это социально неодобряемое поведение.

Общественник рассказал, почему американские элиты против избрания Трампа на новый срок.

«Существует еще больший запрос на популистов, на политиков, способных разговаривать с людьми очень просто, ярко, образно и доступно, а не жевать сопли, как это делал активный пенсионер на стероидах Байден. Все эти представители Deep state не готовы допускать до власти таких политиков», — объяснил Малькевич.

Накануне в США прошли президентские выборы, в настоящий момент продолжается подсчет голосов. Ранее Малькевич предупредил, что, отслеживая голоса за Джо Байдена и Дональда Трампа на выборах президента США, мы можем пропустить сенсацию, которая изменит расстановку сил. Он напомнил, что сегодня в Штатах выбирают не только главу государства, но и 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти.