Народный артист России Иван Краско: C театром пора завязывать

Уже почти месяц народный артист РФ Иван Краско находится на больничном. Он сообщил корреспонденту ФАН, что из-за коронавируса у него поражено 45% легких. Актер поделился, что здоровье у него далеко не на высоте, да и обстановка с вирусом непростая, поэтому с театром постепенно пора прощаться.

— Иван Иванович, как ваше здоровье, как чувствуете себя?

— Доктора толком ничего не говорят. Я сначала сдавал анализ, сказали, что тест положительный. На следующий раз он оказался отрицательным. Я им говорю: вы, ребят, разберитесь как-нибудь между собой. У меня ангина была еще, сопутствующее заболевание, горло прихватило. А потом свезли меня на рентген на скорой. Обнаружилось, что с легкими у меня проблемы, 45% поражено. Я говорю, что курю давно, чего тут удивляться-то. Я сам нисколько не удивился и не испугался, на мою жизнь хватит. Я сейчас дома у себя, от госпитализации отказался. Чувствую себя нормально, хорошо. Жду врача, чтобы снова продлить больничный. Он у меня с 8 октября.

— Ну голос-то у вас немного простывший, Иван Иванович!

— Нет, вы что, это уже все-таки мой голос. А была хрипота такая, противно самого себя было слушать. Сейчас нормально уже.

— Какое вам лечение прописали?

— Вот антибиотик прописали. Терпеть не могу пить эти антибиотики. Не только потому, что Бортко поставил (смеется), у него же был в «Бандитском Петербурге» такой главный герой. Он меня пробовать вздумал. И говорит: «Вы безобразно молоды, Иван Иванович, на экране. Возьмите роль черепа». Так что не состоялась дружба у нас с антибиотиком (смеется).

— Иван Иванович, а в театре как дела?

— Они потихоньку стараются, работают. Спектакли идут. Вот один они отменили, «Доходное место», без меня им никак было. Я же его открываю и закрываю, а тут народ был мне благодарен, что у них выходной день. Говорю им: гуляй рванина, гуляй. Остальные без меня, сказали, сыграют. Надо думать, что дальше. Завязывать с театром уже пора. Посмотрим, если будут такие суровые изоляции, запреты, то чего мучиться-то.

— Вы на самоизоляции сейчас?

— Сижу вынужденно дома. Скоро надо будет выйти в сберкассу, пенсию получить. Я не горюю, я оптимист и думаю, что все будет в порядке. Дома у меня отношения человеческие, нормальные. Так что я рад, что отказался от госпитализации. Врачи уговаривали меня, не знаю, какой для них резон, может быть, понаблюдать меня. Врач, который на рентген возил, мне понравился, я ему говорю: как посоветуешь, бросать мне курить? Говорит, если вы курите всю жизнь, то чего вам теперь бросать, вы же не бросите. На уменьшение я бы вам посоветовал, ничего в этом хорошего нет, как говорил Антон Павлович Чехов. Также 50 граммов врач мне разрешил на ночь. Но сейчас я не употребляю, этот антибиотик отбивает желание. Организм мне говорит ни-ни.

— Наталья, бывшая жена, вас давно навещала?

— Маленькая-то, Шевель? А чего это? Мы развелись с ней, все кончено. Она в Питере, мы созваниваемся иногда. Дай бог ей всего хорошего, у нас отношения человеческие, нормальные. Ну она решает там свои проблемы, у нее мечта — Израиль. Она хочет перебраться туда и полноценной иудейкой стать.

Напомним, ранее актер Иван Краско признался, что его беспокоит вопрос повторного введения карантина. Не устраивали его и жесткие условия самоизоляции, которые были приняты на фоне увеличения числа больных коронавирусом.