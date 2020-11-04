США запланировали строительство новой АПЛ в надежде на господство в океане

Вашингтон, 4 ноября. США разрабатывают субмарину, которая, по их мнению, позволит им «удержать господство» в Мировом океане.

Сегодня на вооружении США основным средством для сдерживания подводных лодок неприятеля являются атомные субмарины проекта «Вирджиния». Американские специалисты еще далеки от завершения этой программы, но уже сегодня задумываются над созданием ударной подлодки нового типа.

Перспективная подводная лодка, получившая кодовое обозначение SSN (X), должна помочь США достичь полного доминирования в океане. На сегодняшний день известно, что по размерам она будет превосходить основные АПЛ страны, а также станет менее заметной.

Кроме того, новая АПЛ будет нести на борту куда больше торпед. В США рассчитывают на появление лодки уже к концу 2030-х годов.

Ранее стало известно, что в Японии, являющейся союзником США, спустили на воду новую подлодку «Тайгэй». Японцы выразили мнение, что теперь некоторым государствам придется считаться с усилением флота их страны, передает «Вечерняя Москва».