Пушков предвидит ухудшение отношений между РФ и США в случае победы Байдена

Санкт-Петербург, 4 ноября. Член Совета Федерации РФ, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что в случае победы Джозефа Байдена на выборах президента США политика американского руководства в отношении России будет более агрессивной. Об этом сенатор сказал в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Предварительные итоги голосования по выборам президента США».

«Я не могу исключить, что Байден будет достаточно агрессивным и начнет активно вовлекать Украину в антироссийские игры и, в частности, в военные игры США. Недавно прошла информация, что Зеленский хочет построить две военно-морские базы на Черном и Азовском морях. Деньги будут, скорее всего, британские и американские. Байден был куратором Украины в администрации Обамы, и на мой взгляд, он приложит усилия, чтобы Украина была больше вовлечена в военную активность США. В НАТО Украину включить не могут, потому что европейцы против, тогда Байден будет выстраивать двусторонние отношения с Украиной», — заявил Алексей Пушков.

Сенатор считает, что политика новой администрации США будет более идеологизированной.

«Администрация демократов будет более идеологизированная. Трамп — не идеолог, он практик, он реально оценивает ход событий мире. Он редко говорит о правах человека, о правах меньшинств и иммигрантов. Его интересует, чтобы продавался сжиженный газ в Европе, и он давит против «Северного потока — 2». Его логика понятна — он пытается как бизнесмен добиться своего. У Байдена более идеологическая направленность — и его самого, и его команды. Сейчас опять фразеология прав человека, нацменьшинств и прочее обрушится на Россию», — отметил он.

По мнению Пушкова, России ничего хорошего от новой администрации ждать не придется.