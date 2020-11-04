Сенатор Пушков не исключил вброс бюллетеней в пользу Байдена в Мичигане

Санкт-Петербург, 4 ноября. Член Совета Федерации РФ, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков удивился стремительному скачку голосов за Джозефа Байдена при подсчете бюллетеней, отправленных по почте. Ведущий специалист РФ по внешней политике в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Предварительные итоги голосования по выборам президента США» не исключил вброса бюллетеней.

«К выборам в США много вопросов, особенно к почтовому голосованию. Только что опубликованы данные по штату Мичиган, где Байден заметно отставал от Трампа, и вдруг в кривой виден вертикальный скачок — то есть поступило какое-то количество бюллетеней, 100% поданных за Байдена. Вообще такого в графиках не бывает. Вертикальный скачок означает массовый вброс бюллетеней с одним и тем же кандидатом», — заявил Алексей Пушков.

Одновременно эксперт обращает внимание на поведение штаба Байдена, который спокойно реагировал на преимущество Трампа до подсчета почтовых бюллетеней, как бы ожидая, что ситуация вскоре коренным образом поменяется.

«Вместо того, чтобы выражать озабоченность, штаб Байдена говорит: дайте дождемся окончательных результатов. Как будто они знали, какие будут окончательные результаты. Поэтому и социологические признаки достаточно очевидны, и поведенческие состоят в том, что были применены определенные технологии», — отметил Алексей Пушков.

Эксперт считает, что у штаба Трампа достаточно оснований, чтобы поставить итоги голосования по почте в Мичигане под сомнение.

«Штат Мичиган ключевой в смысле итогов голосования. Трамп назвал это странным, сказал, что опережал Байдена здесь достаточно уверенно, и вдруг что-то происходит с почтовыми бюллетенями и Байден вырывается вперед. Теперь Трамп находится в невыгодной ситуации, потому что ему придется доказывать, что был вброс», — заявил российский сенатор.

Ранее политолог-американист Рафаэль Ордуханян не исключил, что при подсчете голосов американцев на выборах президента США по почте сторонники Джозефа Байдена могут прибегнуть к фальсификациям.