Старшенбаум хочет добиться закрытия передачи «Судьба человека»

Москва, 4 ноября. Программа Бориса Корчевникова «Судьба человека» выпустила в эфир искаженную информацию о семье актрисы Анны Старшенбаум. Звезда хочет добиться справедливости.

Шоу Корчевникова вышло в эфир 3 ноября. Перед интервью 31-летняя актриса предупредила телеведущего и продюсеров, что вся озвученная в финальной версии выпуска информация должна быть с ней согласована. На что ей ответили согласием. На следующий день выпуск начался с совершенно неожиданной для Старшенбаум подводки Корчевникова, в которой он говорит о давнем конфликте звезды с ее родителями, находящимися в преклонном возрасте.

Актрису возмутил такой подход. Она переживала за родных, которые могут физически и морально пострадать от услышанной клеветы с федерального канала. В личном Instagram-блоге Старшенбаум выпустила видеоопровержение выпуска «Судьбы человека» с ее участием. В публикации она рассказала о намерениях добиться закрытия программы. Передачу Корчевникова актриса назвала «бесовщиной».

Сразу после просмотра финального выпуска шоу в эфире «России-1» актриса позвонила организаторам программы. Она уведомила их о своем возмущении, которое продюсеры проигнорировали. Затем страницу звезды в соцсетях атаковали боты. Под публикациями с ее семейными фотографиями хейтеры оставили негативные комментарии. Старшенбаум приняла решение закрыть страницу в Instagram от чужих глаз.