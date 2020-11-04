Военные ЗВО на учениях пресекли вторжение неприятеля с воздуха

Санкт-Петербург, 4 ноября. ВС России провели совместную тренировку Ленинградской армии ВВС и ПВО в Западном военном округе.

В учениях приняли участие Тверская, Нижегородская, Псковская, Воронежская и Ленинградская области, а также Республика Карелия.

По сценарию, расчеты радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов ПВО пресекали вторжение условного противника в западное воздушное пространство для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземной инфраструктуре.

Подразделения РЭБ вовремя обнаружили приближение боевой техники неприятеля с различных направлений, после чего передали координаты траектории движения самолетов зенитным ракетным дивизионам.