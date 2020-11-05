Певцов рассказал о самочувствии на фоне слухов о заболевании COVID-19

Российский актер Дмитрий Певцов, по сообщению ряда СМИ, заразился коронавирусом. ФАН позвонил артисту, однако застал его на репетиции спектакля.

«А что, есть информация, что я серьезно болен? — уточнил Певцов. — Коронавирус не обошел меня стороной, мы с ним породнились. Я имею большое количество антител».

Однако супруга Певцова, актриса Ольга Дроздова, рассказала ФАН, что по документам Певцов коронавирусом вовсе не болел.

«Врачи говорят, что легкие были травмированы. Чем? Обычным гриппом, пневмонией или коронавирусом?» — задалась вопросом Дроздова.

При этом актриса обратилась к корреспонденту ФАН с личной просьбой.

«Не пишите только, пожалуйста, глупости о том, что мы все болеем! Пригласили на дом врача — а потом про меня написали, что я уже в коме, что ж такое! Я все хочу найти этого врача и спросить, зачем он это сделал», — пожаловалась артистка.

На вопрос о том, как дела у сына известной актерской четы Елисея, Дроздова, смеясь, ответила, что мальчик учится на удаленке.

«Я занимаюсь не только со студентами, но и успешно «учусь» в седьмом классе кадетского корпуса», — иронично призналась артистка.

Артистка также поделилась с ФАН планами на Новый год.

«Мы мечтаем поехать в так называемое место силы, но не буду говорить, куда, а то вдруг все ломанутся, — весело рассказала Дроздова. — Это место при монастыре. Там можно будет встретить Новый год и утром завтракать в трапезной».

Это доступное место, о нем актерской чете рассказали обычные люди — прихожане в храме. Там будет здорово собраться всей семьей, подытожила Ольга Дроздова.