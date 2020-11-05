Банки в России хотят заставить объяснять отказ в кредитных каникулах

В случае отказа в предоставлении кредитных каникул российские банки предлагают обязать сообщать клиентам о причинах такого решения. Соответствующий законопроект поступит на рассмотрение Государственной думы в четверг, 5 ноября.

Об этом ФАН сообщила автор инициативы, зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко. Эксперты новеллу поддержали, а в профильном комитете пообещали ее внимательно изучить.

Банки должны объяснять отказ

С мая 2020 года Центробанк направил российским банкам, микрофинансовым организациям, кредитным кооперативам, сельхозкооперативам и ломбардам информационное письмо. В нем рекомендовалось сообщать клиентам о причинах отказа в реструктуризации кредитов. Регулятор также напомнил, что обращение заемщика об изменении условий займа и информирование его о принятом решении должно быть осуществлено в срок, не превышающий пяти дней со дня получения соответствующего заявления.

«Так как указанное письмо ЦБ носит рекомендательный характер, на сегодня некоторые банки продолжают не исполнять рекомендации регулятора и отказывают в предоставлении заемщикам кредитных или ипотечных каникул. Зачастую банки в таких ситуациях вместо кредитных или ипотечных каникул предлагают собственные программы реструктуризации», — рассказала ФАН Костенко.

Она пояснила, что решить эту проблему можно, если обязать кредитные и некредитные организации указывать причины таких отказов своим клиентам. Для этого был разработан соответствующий законопроект. Как стало известно ФАН, изменения вносятся в статью 6.1.-1 ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

«В целях недопущения необоснованных отказов законопроектом предлагается предусмотреть обязанность кредитных и некредитных организаций в уведомлении об отказе в изменении условий кредитного договора указывать причины такого отказа, — отмечается в пояснительной записке. — Разработанный законопроект будет способствовать более ответственному поведению при рассмотрении вопроса об изменении условий кредитного договора».

В соответствии с действующим законодательством, единственное основание отказа — это несоответствие заемщика условиям предоставления каникул. Данные условия перечислены в законе, но они содержат много отсылочных норм и расчетных показателей. Как объяснила Костенко, не все их гражданин способен разобрать самостоятельно. А закон не обязывает банки разъяснять, каким именно условиям не отвечают их клиенты, желающие получить отсрочку по кредитным платежам.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ФАН заявил, что комитет внимательно изучит инициативу, когда она поступит на рассмотрение комитета. При этом он рассказал, что к нему чаще поступали жалобы от граждан, которым банки отказывали в открытии счета или в проведении операции.

«Раньше нельзя можно было не информировать, почему отказано в проведении операции, теперь банк обязан объяснить, почему это произошло, — сказал парламентарий. — Как правило банки стараются объяснить, почему они отказывают в изменении договора, но могут быть исключения. Когда поступит законопроект, внимательно его изучим».

Говоря о кредитных каникулах для граждан, Аксаков отметил, что многие граждане досрочно выходили из кредитных каникул: им оказывало помощь государство, и многие понимали, что лучше закрыть кредиты раньше, так как за время кредитных каникул накапливаются проценты.

Возможность исправить ситуацию

Введение обязанности уведомлять о причинах отказа в изменении условий кредитного договора (договора займа) — давно назревшая мера, убеждена руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

По ее мнению, конкретизируя потребителю причины отказа, кредитор дает ему возможность исправить ситуацию и выбрать безопасную стратегию решения проблемы. Кроме того, это повысит прозрачность рынка кредитования и простимулирует конкурентную среду в этой сфере, отметила эксперт.

«Однако мы считаем важным при обсуждении этой инициативы предусмотреть для кредиторов ответственность за необоснованные и субъективные отказы. Кредиторы часто манипулируют потребителем и навязывают дополнительные услуги или невыгодные программы реструктуризации», — пояснила она.

По мнению Лазаревой, такое отношение к заемщикам со стороны банков несправедливо. Это влияет на общий уровень закредитованности и просрочки, ухудшает положение заемщиков и отрицательно сказывается на доверии потребителя к кредиторам. Она напомнила, что последние замеры потребительских настроений демонстрировали рекордно низкие показатели доверия граждан к банкам.

«На прошлой неделе на экспертном совете по защите прав потребителей при Банке России мы предложили программу кредитных каникул не просто продлить (что логично в связи с новой вспышкой пандемии). Можно либо сделать этот механизм постоянно действующим наподобие ипотечных каникул, либо закрепить его в законодательстве в «спящем» режиме, предусмотрев возможность оперативно включать его при кризисных ситуациях», — добавила собеседница.

По ее словам, ОНФ проводил мониторинг, после которого выяснилось, что заявки на кредитные каникулы кредиторы часто «теряли». Это делалось, чтобы позже навязать собственные не выгодные заемщику программы реструктуризации или увеличить размер долга, искусственно создавая просрочку.

«Мы предложили вести документооборот по кредитным и ипотечным каникулам через портал Госуслуг, чтобы исключить в дальнейшем саму возможность подобных оправданий для кредиторов. Законодателям имеет смысл учесть наши предложения и обсудить идею перенести обязанность рассматривать такие ситуации на финуполномоченного», — сказала Лазарева.

Она подчеркнула, что для потребителя этот механизм будет бесплатным и комфортным с точки зрения сбора доказательной базы. Кредиторы же будут вынуждены платить за каждый случай подобных злоупотреблений, что сделает для них возможность заработать на заемщике непривлекательной.

Напомним, закон о предоставлении кредитных каникул в условиях распространения коронавируса был принят Госдумой 1 апреля 2020 года. В соответствии с принятыми нормами, заемщики (гражданин или индивидуальный предприниматель) могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы сроком до шести месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.