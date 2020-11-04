Ученые выяснили, как солнце влияет на распространение коронавируса

Рим, 4 ноября. Коронавирусная инфекция активнее распространяется в холодное время года и становится сезонной болезнью. Ученые Университета Милана объяснили этот феномен.

Специалисты создали компьютерную модель, демонстрирующую развитие вирусных заболеваний. Оказалось, все эпидемии зависят от количества солнечного ультрафиолета. Он способен эффективно обезоруживать вирусы и бактерии, выступая природным дезинфектором. Вспышки инфекционных заболеваний достигают предела в момент, когда ультрафиолетовых лучей недостаточно.

Цикличность эпидемиям задает и множество других факторов, но главным регулятором является солнечный свет. Сочетание природных проявлений приводит к сезонности некоторых заболеваний, в том числе коронавируса. По этому пути пошел грипп, который возникает преимущественно зимой, пишет iScience.