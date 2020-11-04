Екатеринбуржцам раздали защитные маски в День народного единства

Екатеринбург, 4 ноября. Волонтеры раздавали горожанам защитные маски в День народного единства.

Мероприятие было организовано добровольцами регионального волонтерского штаба, деятельность которого направлена на оказание помощи населению при угрозе распространения коронавирусной инфекции. Волонтеры находились рядом со станциями екатеринбургского метрополитена «Площадь 1905 года», «Уральская» и «Чкаловская». Всем желающим они раздавали средства индивидуальной защиты (СИЗ) в рамках общероссийской акции #МыВместе, передает «ФедералПресс».

Кроме того, в честь праздника свердловский филиал РТРС включит дополнительную подсветку на 180-метровой телебашне Екатеринбурга.