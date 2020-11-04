Суд в Литве оставил в силе приговор россиянину по делу о событиях 1991 года

Вильнюс, 4 ноября. Апелляционный суд Литвы не стал смягчать наказание в отношении гражданина РФ Юрия Меля, отбывающего срок по делу о январских событиях 1991 года.

Суд отклонил ходатайство адвокатов, так как осужденный отбывает наказание по собственной воле. Защита просила о домашнем аресте с изъятием документов. В январе 1991 года в ситуации политического двоевластия в вильнюсских стычках погибли 14 человек.

Конфликт произошел между сторонниками независимости и тех, кто хотел видеть Литву в составе СССР. Литовская сторона обвинила в инциденте гражданских лиц, политическое руководство Советского Союза и советских военных.