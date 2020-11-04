Тактаров назвал события в США похожими на революцию 1917 года в России

Известный российский актер и спортсмен Олег Тактаров заявил ФАН, что республиканские политтехнологи уже практически обыграли своих оппонентов из Демократической партии перед нынешними выборами президента США.

Чемпион мира по смешанным боевым искусствам, который немало времени проводил и проводит за океаном, в эксклюзивном интервью рассказал о своем видении текущей ситуации в Соединенных Штатах.

«Слежу за выборами постольку поскольку, — отметил Тактаров. — Мне друзья звонят, пишут. Во второй раз, если не в десятый, республиканские политтехнологи обыграли демократов — и повернули их оружие против них же. Так было, например, с импичментом».

Собеседник ФАН упомянул движение Black Lives Matter, протестные акции которого разрушили всю страну и показали истинное лицо мнимой американской свободы. По его словам, все это было профинансировано демократами.

«Соответственно, сейчас те, кто имеет детей и кто просто имеет мозги, прекрасно понимают, что больше не хотят повторения всего этого, — сказал актер, снимающийся в Голливуде. — И мы видим сейчас по результатам, что срединные штаты всегда за республиканцев. А вот в Калифорнию, которая за демократов, с древних времен все сексуальные меньшинства и прочее ехали за свободой. Все эти смешанные браки. Калифорния — это набор всего, что есть в Америке неамериканского!»

Тактаров признался, что посмотрел промежуточные результаты голосования американцев и видит небольшой перевес лидера демократов Джо Байдена. Это, по его мнению, — временное явление.

«Думаю, что те, кто в остальных штатах живут, — адекватные люди, и они просто пошли на выборы вместо того, чтобы сидеть дома, — выразил надежду собеседник ФАН. — Есть такое выражение: «Что такое Америка? Это территория, которая находится внизу, когда летишь из Нью-Йорка в Лос-Анджелес». Эти два города не олицетворяют Америку, которую мы все знаем».

В заключение актер, которого звонок корреспондента ФАН застал в канадском Торонто, рассказал о забавном разговоре со своим другом.

«Он — американец, с чувством юмора, при этом очень хорошо знает историю. Живет в Чикаго. И вот он говорит: «Я завтра отправлю тебе посылкой мате (это мой любимый напиток). Но при условии, если будет работать почта, если большевики не пойдут ее громить. У них же 1917 года не было в истории». Товарищ считает, что то, что сейчас происходит в США, — примерно то же самое, что более 100 лет назад было в России».

Ранее своим мнением относительно выборов президента Соединенных Штатов Америки поделили российские звезды шоу-бизнеса.