Сын Сергея Зверева устроился на работу системным администратором

Коломна, 4 ноября. Сноха известного российского парикмахера, певца и телеведущего Сергея Зверева рассказала о семейной жизни после ссоры супруга со звездным отцом.

Юлия и Сергей Зверевы не так давно отметили кожаную свадьбу — три года назад влюбленные поклялись друг другу в верности у алтаря. Как рассказала в интервью «Звездачу» супруга Зверева-младшего, наследник стилиста не поддерживает связь со звездным родителем, который, впрочем, и сам не настроен на общение с сыном. При этом, по словам Юлии, в их семье все хорошо — молодой муж недавно устроился на новую, хорошо оплачиваемую работу.

«...Сережа больше не работает разнорабочим, устроился системным администратором в компанию, — делится радостной новостью Юлия. — Его сразу взяли, и это в период вируса! Как же не чудо? Он хорошо зарабатывает, содержит всю семью, снимает нам квартиру».

Жена наследника Зверева призналась, что хоть в настоящее время они и проживают в съемной квартире в подмосковном городе Коломне, однако супруги уже копят деньги на первоначальный взнос за собственную двухкомнатную квартиру.