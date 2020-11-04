Малькевич подсчитал количество вмешательств США во внутренние дела других стран

Санкт-Петербург, 4 ноября. Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал о случаях вмешательства США во внутреннюю политику других стран в эфире Медиагруппы «Патриот» на тему «Предварительные итоги голосования по выборам президента США».

По словам общественника, любой исход выборов в США не грозит серьезными изменениями в российско-американских отношениях.

«Для России я ничего хорошего не жду. Кто бы не победил, внутренние проблемы Америки очень удобно и выгодно списывать на внешнее вмешательство с стороны России», — заявил Малькевич.

Малькевич рассказал, что на данный момент специалисты фонда готовят доклад о фактах прямого вмешательства США во внутреннюю политику 81 страны.

«Насчитан 121 случай вмешательства. Это все, что нужно знать. Нормальному американскому избирателю тема России и российского вмешательства абсолютно безразлична. Но опять-таки либеральные медиа и фейковые социологи все это признать не могут, потому что тогда уходит их повестка. За счет чего им тогда кормиться, когда они все «эксперты» по России в самом плохом и низком смысле этого слова?» — подытожил президент ФЗНЦ.

Накануне в США прошли президентские выборы, в настоящий момент продолжается подсчет голосов. Однако Малькевич считает, что изменить расстановку сил в США могут не только президентские выборы, но выборы в Сенат США. Как уточнил Малькевич, если допустить, что выборы может выиграть демократ Джо Байден, ему вполне может достаться полностью республиканский Сенат. И наоборот: Дональду Трампу далее придется работать с большинством демократов в Сенате.