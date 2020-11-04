Эксперты назвали пять плюсов и минусов стилей Мелании Трамп и Джилл Байден

Кто станет следующим президентом США, пока неизвестно, соответственно, неясно, останется ли в роли первой леди Мелания Трамп, либо ее сменит супруга Джо Байдена (и бывшая вторая леди) — Джилл Байден. Обе женщины привлекают к себе внимание стильными нарядами, но, если Меланию одевают лучшие стилисты и дизайнеры, Джилл, по данным СМИ, подбирает себе наряды сама. Эксперты назвали пять плюсов и минусов стилей Мелании и Джилл, между которыми почти 20 лет разницы в возрасте.

Мелания Трамп: плюсы и минусы стиля

Первая леди США заслуженно считается одной из самых красивых и стильных женщин из мира большой политики. Среди многих достоинств публичного образа 50-летней Мелании эксперты моды, с которыми побеседовал ФАН, называют ее пять главных плюсов: природную красоту, харизматичность, нестандартность, но при этом скромность и интеллигентность.

Дизайнер, телеведущий, эксперт моды Владислав Лисовец в комментарии ФАН отметил, что в восторге от того, как выглядит супруга президента США, созданию образа которой как первой леди во многом способствовал дизайнер Пьер Эрве.

«Мелания мне очень нравится, она прекрасно выглядит и всегда очень красиво одевается», — отметил Лисовец.

В то же время тонкие знатоки моды отмечают, что, несмотря на то, что Меланию считают иконой стиля, она нередко допускает досадные промахи, которые не ускользают от глаз критиков.

В стиле Мелании Трамп находят пять недостатков: критики считают, что ее наряды бывают неуместными, нелепыми, чересчур дорогими, банальными и просто странными.

Особенно часто ее критикуют за ошибки в выборе обуви: например, ее высоченные каблуки в затопленном Техасе критики сочли крайне неуместными. Примером нелепости и одновременно странности считают розовое платье-пальто Мелании, в котором она предстала на трибуне ООН с речью о жертвах насилия. Дороговизна ее нарядов порой просто оскорбляет американцев: первой леди не могут забыть неприлично дорогое «цветочное» пальто от Dolce & Gabbana на саммите G7 на Сицилии. При этом, как ни странно, ей одновременно предъявляют претензии, что ее наряды скучны и банальны, а все из-за того, что она не любит (или не умеет) носить украшения.

Впрочем, возможно, вся эта критика просто знак, что ни один наряд Мелании не проходит незамеченным.

«Всем все равно не угодишь», — говорят специалисты в области моды в ответ на просьбу прокомментировать недостатки стиля Мелании.

Джилл Байден — стиль «училки»

69-летняя Джилл Байден на 19 лет старше Мелании. Джилл с юности подбирает себе одежду сама, оставаясь верной образу американской учительницы. Среди достоинств не только ее личности, но и стиля эксперты отмечают пять главных плюсов: скромность, хороший вкус, умение подбирать одежду самостоятельно, отказ от экстравагантных образов, относительно невысокая стоимость нарядов, а также, что немаловажно, следование в моде принципам экологичности.

Однако, как это часто бывает, в достоинствах для некоторых критиков кроются недостатки. Некоторые модники критикуют ее все по тем же пяти пунктам: это «стиль училки» (Джилл предпочитает темные тона), несколько старомодные отложные воротники, не всегда уместные пышные юбки, и особенно высокие замшевые сапоги, которые миссис Байден часто носит не по сезону. Также ее критикуют за излишне яркие, но при этом дешевые аксессуары.

Джилл порой называют простоватой, однако даже критики уверены, что именно ее искренность и простота в роли первой леди могут оказаться понятными и близкими американцам, а особенно американкам.

Мнение эксперта

Хотя критики всегда найдут, к чему придраться, у обеих женщин есть свой неповторимый стиль, а это очень важно, отметил в комментарии ФАН эксперт моды, дизайнер Янис Чамалиди.

«И у Мелании Трамп, и у Джилл Байден я вижу следование их собственным ценностям, «характеру» своего ДНК, — отметил собеседник ФАН. — У Мелании такой стиль — «Драматик», она не стыдится своего прошлого, подчеркнуто демонстрирует свою яркость, открытость, сексуальность».

Не менее индивидуален стиль 69-летней Джилл Байден, отмечает эксперт моды.

«Тут мы тоже видим следование своему характеру, — говорит стилист. — Это стиль более строгий, умеренный, даже аскетичный, достойный бывшей учительницы. Здесь мы тоже можем говорить о «ДНК характера», который накладывает свои отпечатки. Обе женщины в своем стиле открыты, честны. Они четко играют в свою политическую игру, показывая, что их стиль отражает их характер и ценности. Когда вы следуете своему характеру (мы называем это индивидуальным кодом), вы показываете, что стараетесь быть честным до конца. Мне это всегда импонирует. Они обе достойны своего стиля, и они нам не врут. Это очень важно. Не люблю, когда в политике врут», — резюмировал Янис Чамалиди.

Выборы президента США прошли 3 ноября, однако победитель так и не назван, поскольку не завершен подсчет бюллетеней, отправленных по почте. На данный момент у кандидата-демократа Джо Байдена 237 голосов выборщиков, у действующего президента-республиканца Дональда Трампа — 213. Президентом США станет тот, кто заручится голосами 270 выборщиков.