Российская копания «Газпром» добьется успеха в обжаловании решения Польши по «Северному потоку — 2», поскольку оно является незаконным. Об этом ФАН рассказал российский политик и экс-сенатор Франц Клинцевич.

Компания «Газпром» обжаловала решение польского антимонопольного регулятора UOKiK по делу «Северного потока — 2». В октябре регулятор наложил на «Газпром» штраф в размере 7,6 млрд долларов.

«Сегодня, 4 ноября, «Газпром» подал апелляционную жалобу в польский суд по защите конкуренции и потребителей на решение антимонопольного органа Польши (UOKiK)», — говорится в сообщении компании.

Ранее в UOKiK заявили, что оштрафовали «Газпром» на сумму около 7,6 млрд долларов и его европейских партнеров на 100 млн долларов по делу «Северного потока — 2». Согласно позиции регулятора, партнеры также должны разорвать соглашение о финансировании строительства газопровода в течение 30 дней.

В свою очередь корреспондент Федерального агентства новостей связался с российским политиком, экс-сенатором Францем Клинцевичем, чтобы он прокомментировал, почему Польша всячески пытается остановить строительство «Северного потока — 2», облагая Российскую Федерацию заоблачными штрафами. По его словам, Варшава делает вид, что отстаивает в этом деле интересы Украины. На самом деле, уверяет он, Польша выполняет указания со стороны США.

«В случае с «Северным потоком — 2» Польша отстаивает не свои интересы. Варшава уверяет, что она хочет, чтобы Россия продолжила прокачивать свой газ в Европу через газотранспортную систему Украины. Однако все прекрасно знают, что Россия не будет прерывать поставки голубого топлива через территорию Украины, пока функционирует ее ГТС. Что касается препятствования Польши в строительстве «Северного потока — 2», то это банальное указание ее хозяина. Как бы это ни было невыгодно Польше, она всегда выполнит то, что ей скажут. Власти Варшавы игнорируют даже корпоративные интересы Европейского союза, отстаивая позицию США, поскольку Польша является страной-спойлером Америки» — заявил Клинцевич.

Политик добавил, что именно официальные Варшавы власти предложили отказаться от российского газа в обмен на американский. Помимо этого, Польша предоставила свою инфраструктуру для американских военных баз.

«Это Польша первой предложила закупать дорогой жженый газ в США, вместо российского. Кроме того, Варшава предложила свою инфраструктуру для американских военных баз и выступила за размещение войск США на своей территории. Основной предлог — сдерживание России. Однако даже те люди, которые ничего не смыслят в политике, понимают, что никакой «угрозы» со стороны России нет», — заверил экс-сенатор.

Клинцевич уверен, что российская компания «Газпром» сможет добиться успеха в обжаловании решения польского антимонопольного регулятора UOKiK по делу «Северного потока — 2», поскольку его решение является незаконным.

«Конечно, никто такой штраф платить не будет. Он будет обжалован, поскольку является незаконным. Я уверен в том, что Россия добьется успеха в обжаловании штрафа, который на нее наложили власти Польши», — резюмировал политик.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что суда, способные достроить «Северный поток — 2», вышли в Балтийское море. Конечной точкой их следования является немецкий порт Мукран — сегодня на территории гавани располагается логистический центр СП-2.