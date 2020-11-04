Моргенштерн откровенно рассказал, что думает о «коллегах по цеху»

Москва, 4 ноября. Известный российский репер Моргенштерн прокомментировал попытки исполнителя Давы Манукяна копировать его стиль исполнения. По мнению знаменитости, молодой человек Ольги Бузовой создает «идеальные колхозные композиции», пишет Starhit.

Недавно был опубликован новый клип, над которым трудился певец Филипп Киркоров и его молодой коллега Дава. После появления видеозаписи в сети многие заметили, что начинающий репер Давид Манукян старается походить на Моргеншртерна, копируя его стиль и поведение.

Что же касается самого Моргенштерна, то он не стал переживать из-за «плагиата» другого репера. Более того, исполнитель достаточно высоко оценивает творчество «конкурента».

«Клип «Ролекс» великолепный со всех сторон. Потому что там есть все: супер-стильный Киркоров и супер-колхозный Дава», – заметил музыкант.

По словам Моргенштерна, между Давой и его дамой сердца, телеведущей и певицей Ольгой Бузовой, можно провести определенные параллели. Дело в том, что ранее девушка также делала «настолько, отвратительно, что это было великолепно». Однако теперь на место Бузовой пришел Дава, который трудится в той же стезе и является «новой Бузовой».

Как заметил исполнитель, песня должна вызывать эмоцию, и не важно какую. Если трек справляется с поставленной задачей, то он станет хитом. Что же касается творчества звездной пары, то оно вызывает стыд, но в этом также нет ничего плохого. Негатив позволяет «хайпиться», хотя долго на этом «расти» не получается. Нужно вызывать и другие эмоции.

На данный момент сам Моргенштерн пытается вкладываться не только в музыку, но и в более «материальный» бизнес. Недавно репер открыл ресторан «Кайф», где был замечен пьяный Киркоров, танцующий с Тимати.