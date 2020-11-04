Супермодель Оливия Калпо похвасталась фигурой в бикини на яхте

Вашингтон, 4 ноября. Супермодель и актриса Оливия Калпо опубликовала кадры, сделанные во время яхтенной прогулки. На фото бывшая «Мисс Вселенная» позирует в откровенном купальнике.

Американская модель и актриса Оливия Калпо порадовала подписчиков своего микроблога в социальной сети Instagram «горячими» фото, сделанными во время отдыха на роскошной яхте. Селебрити на опубликованных кадрах позирует на фоне скал и лазурной воды океана в синем купальнике и приспущенной до уровня локтей белоснежной рубашке.

28-летняя Калпо по праву считается одной из красивейших женщин планеты — на фото можно оценить стройное тело модели, круглые бедра и точеные черты лица. В описании к посту хозяйка аккаунта поинтересовалась: «Еще кто-нибудь слушает на повторе новый альбом Арианы Гранде?». Ответ фолловеров не заставил себя долго ждать.

«Я люблю все, что любишь ты»; «Мне следует слушать его в купальнике или без?»; «Да! Я приобрела его прошлой ночью и поставила на повтор», — пишут поклонники Калпо в комментариях под постом.

Стоит отметить, что некоторые фанаты даже не заметили вопрос под фотографией, сконцентрировав все свое внимание на самой Калпо. По мнению фолловеров, модель на фото выглядит просто потрясающе.