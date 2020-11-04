Ольга Бузова осталась без гроша после покупки дорогого подарка для мамы

Москва, 4 ноября. Певица и ведущая телестройки «Дом-2» Ольга Бузова рассказала журналистам о своих расходах. Значительную часть гонораров звезда тратит на маму Ирину Александровну.

Поп-певица давно отказалась от походов по элитным бутикам из-за занятости на множестве проектов и банального дефицита свободного времени. В интервью порталу Teleprogramma.pro Бузова призналась, что предпочитает тратить свои гонорары на близких или откладывать их для больших покупок, одной из которых стала подаренная маме квартира в Санкт-Петербурге.

Со слов звезды, на приобретение жилплощади для Ирины Бузовой ушли все ее накопления. На этом певица не думает останавливаться. Бузова хочет подарить маме дом на берегу моря в одной из южных европейских стран.

«Я хочу еще купить мамочке дом в Испании или в Италии — где она выберет», — делится телеведущая.

Значительная часть накопления с банковских счетов Бузовой также ушла на приобретение квадратных метров в столичном ЖК бизнес-класса. Певица купила себе престижные апартаменты, в которых сейчас идет ремонт. В будущем звезда планирует перебраться из Москвы в загородный дом, где хочет жить с мужем и детьми. Она надеется, что ей удастся совмещать семейную жизнь с творческой карьерой.