Родные и близкие Светланы Моргуновой оберегают артистку от стресса

Советский и российский диктор, актер, тележурналист Владимир Березин рассказал о самочувствии своей коллеги народной артистки РФ Светланы Моргуновой. По его словам, 80-летняя теле- и радиоведущая окружена заботой и близкие всячески оберегают ее от какого-либо стресса.

Еще весной семью Моргуновой потрясла ужасная трагедия. От осложнений, вызванных коронавирусом, скончался единственный сын заслуженной артистки РСФСР Максим. Как писали многие СМИ, диктор так и не смогла оправиться от горя и стала злоупотреблять алкоголем, она перестала общаться с близкими и ведет затворнический образ жизни.

«Не многие понимают, что такое возраст 80 лет, а Светлане Михайловне именно столько. Сейчас, как и большинству в этом возрасте, ей меньше всего нужны стрессы, тем более после пережитой утраты. У нее есть свой круг близких людей, с которыми она регулярно общается», — говорит Владимир Березин.

Также тележурналист подчеркнул, что Светлана Моргунова никогда не злоупотребляла алкоголем, сейчас спиртное ей даже вредно.

«СМИ смогли перевернуть мои слова в свою коммерческую пользу в прошлый раз. Бокал шампанского на праздник — это не злоупотребление алкоголем. И в таком возрасте уже тяжело злоупотреблять», — негодующе объясняет Березин.

Сейчас, по словам артиста, Светлану Моргунову окружают ее близкие, друзья и внучка. У нее очень хорошие отношения с невесткой.