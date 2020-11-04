Переболевшая COVID-19 звезда ТНТ Галина Боб рассказала, как отметит день рождения

Звезда телесериала «Деффчонки» Галина Боб отметит сегодня свой тридцать шестой день рождения в кругу родных и друзей. Как заявила корреспонденту ФАН виновница торжества, в этот день она постарается создать всем праздничное настроение.

«Я стараюсь не думать о том, что сейчас по миру гуляет коронавирус. Мы будем отмечать мой день рожденья! Я сейчас к нему готовлюсь. Надеюсь, что всем будет весело и хорошо», — поделилась своими ожиданиями актриса.

Галина Боб и ее муж прекрасно знают, что такое COVID-19. Во время самоизоляции в апреле артистка и ее муж, 54-летний кинорежиссер Сергей Корягин, перенесли коронавирусную инфекцию. Первой заболела Галина: ее тесты оказались положительными. По словам собеседницы ФАН, единственным признаком болезни стало отсутствие обоняния.

«Я перестала чувствовать запахи зерен кофе. Понюхала чеснок — тоже ничего. Мандарины, духи — ничего не чувствовала. При этом ни температуры, ничего», — рассказала о своей болезни Галина Боб.

А через несколько дней заболел и муж Галины. У него болезнь вызвала двустороннюю пневмонию, но протекала она так же — без температуры и осложнений.

Сейчас супруги здоровы. По словам актрисы, как только они отметят день рождения, они с мужем и детьми начнут обдумывать планы на новогодние каникулы.

По состоянию на 4 ноября, в России новой коронавирусной инфекцией заболело уже 1 693 454 человека в 85 регионах страны, включая 19 768 заразившихся за последние сутки. За весь период пандемии в России выздоровел 1 266 931 человек. При этом зафиксировано 29 217 летальных исходов.