В ОП РФ обсудят топ-25 самых ярких нарушений на выборах в США

Санкт-Петербург, 4 ноября. Председатель комиссии по СМИ Общественно палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в эфире Медиагруппы «Патриот» заявил, что по количеству нарушений на выборах Соединенные штаты Америки в разы превосходят другие страны мира и Россию, в частности.
Причиной этого является устаревшая система выборного процесса в США, дающая простор различного рода фальсификациям.
«Я надеюсь, что хватит времени и сил мне с коллегами по Фонду защиты национальных ценностей, чтобы сделать предметный доклад — топ-25 самых ярких нарушений на выборах в США вообще и в этих, в частности», — заявил Александр Малькевич в эфире на тему «Предварительные итоги голосования по выборам президента США».
По словам эксперта, в то время как американцы используют допотопную технологию дистанционного голосования на выборах по почте, в России успешно внедрена система электронного голосования.
«Я хочу просто показать нашим либеральным медиа, что они критикуют организацию выборов в России, но не представляют, какую титаническую работу проделала Центральная избирательная комиссия в России. Я представляю, потому что прочно взаимодействую с ЦИКом, руковожу рабочей группой по развитию дистанционного электронного голосования. У нас очень много позитивного, просто мы не умеем качественно это продвигать, зачастую нам этого не дают делать , в том числе с помощью этих платформ новых медиа», — отметил Александр Малькевич.