В ОП РФ обсудят топ-25 самых ярких нарушений на выборах в США

Санкт-Петербург, 4 ноября. Председатель комиссии по СМИ Общественно палаты РФ, президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в эфире Медиагруппы «Патриот» заявил, что по количеству нарушений на выборах Соединенные штаты Америки в разы превосходят другие страны мира и Россию, в частности.

Причиной этого является устаревшая система выборного процесса в США, дающая простор различного рода фальсификациям.

«Я надеюсь, что хватит времени и сил мне с коллегами по Фонду защиты национальных ценностей, чтобы сделать предметный доклад — топ-25 самых ярких нарушений на выборах в США вообще и в этих, в частности», — заявил Александр Малькевич в эфире на тему «Предварительные итоги голосования по выборам президента США».

По словам эксперта, в то время как американцы используют допотопную технологию дистанционного голосования на выборах по почте, в России успешно внедрена система электронного голосования.