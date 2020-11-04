Эколог назвал наиболее эффективный способ обеспечения Крыма пресной водой

Москва, 4 ноября. Эколог Андрей Фролов прокомментировал новости о возможном строительстве опреснительных установок в Крыму. По словам специалиста, опреснение воды является достаточно сложным процессом, который нужно правильно организовать, пишет Nation News.

Сопредседатель союза экологических организаций Москвы и главный редактор издания «Дом природы» Андрей Фролов указал на главный источник проблем в Крыму. На данный момент российский полуостров обезвожен из-за прихоти руководства Украины, отрезавшего целый регион от Северо-Крымского канала.

«Проблемы были бы решены, если бы был открыт Северно-Крымский канал, который построен был еще в советское время. Это было бы гораздо проще, быстрее и эффективнее», – отметил эксперт.

Однако на данный момент снова запустить водную артерию не представляется возможным. Поэтому эксперты думают о строительстве опреснительных станций, которые помогут снабдить крымчан необходимым количеством пресной воды.

С точки зрения экологии — это достаточно сложная затея. Во-первых, нужно найти мощный источник энергии, который позволит опреснять огромные объемы морской воды. Этим источником может быть солнечная электростанция, однако ее строительство также дорого, как и возведение АЭС. Во-вторых, нужно найти место для сброса соляного раствора, так как он также весьма опасен для окружающей среды.

Остается надеяться, что все проекты будут успешно реализованы, а проблем с их спонсированием не возникнет. Как сообщалось ранее, министр финансов республики рассказал ФАН о крупных инвестициях в Крым.